Xuuthiyiinta oo sheegay in Mareykanka iyo Israel oo wada socda ay soo weerareen Yemen

Labadan dal oo ka mid ah xulafada reer galbeedka ee ugu muhiimsan Israel ayaa ku guuldareystay in ay joojiyaan weerarada Xuuthiyiinta, waxayna taasi uga sii dartay xaaladdii cakirneyd ee gobolka ka jirtay, iyadoona ay maraakiibta ganacsiga caalamiga ah ku riixday in intooda badan ay ka weecdaan isticmaalka Badda Cas iyo Gacanka Cadmeed.

Al Bukhaiti ayaa ku waramaya in shacabka Yemen ay adkeysi badan u yeelan doonaan kororka weerarada kaga imanaya Israel iyo xulafadeeda dibadda, inta laga joojinayo xasuuqa dadka reer Gaza iyo is hortaaga lagu hayo cuntada, dawada iyo shidaalka la doonayo in la geeyo.