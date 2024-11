Xuuthiyiinta oo sheegay inaysan badbaadi doonin maraakiibta ay Israel wareejineyso

Xuuthiyiinta ayaa isku dayaya in ay Israel ku cadaadiyaan inay soo afjarto go’doominta ay muddada dheer ku hayso dadka reer Gaza iyo in ciidamadeeda kala baxdo meelaha ay ka joogaan Marinka Gaza.

Afhayeenka ayaa sheegay in Israeliyiinta ay doonayaan in maraakiibtooda ay ka sii shaqeeyaan gobolka, iyagoo markaasi huwan magacyada shirkado laga leeyahay dalal aanu magacaabin.

Afhayeenka Militariga Xuuthiyiinta, General Yahya Saree ayaa sheegay in tani looga gol leeyahay in looga baxsado dhibaatada dhaqaale ee ka dhalatay go’doominta ay ku hayaan Dekedaha Israel.

Ururka Xuuthiyiinta Yemen ayaa sheegay in shirkadaha Israel ay bilaabeen in gaadiidkooda badda ay ka iibiyaan shirkado laga leeyahay dalal kale amaba u diiwaangashan ayaga, si looga baxsado weerarada ay Xuuthiyiinta ku burburinayaan maraakiibta laga leeyahay Israel.