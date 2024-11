Xuuthiyiinta oo weerarkii ugu weynaa ku qaaday markabka dagaal ee USS Abraham Lincoln

Mareykanka ma xaqiijin in la weeraray markabka dagaal ee USS Abraham Lincoln. Haddii la xaqiijiyo in Xuuthiyiinta ay si sax ah u dab saareen markabkaasi ayaa waxay ka dhigan tahay in saamaynta Xuuthiyiinta ay ka sarreyso, sidii la moodayay.

