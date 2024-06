Xuuthiyiinta Yemen oo garaacay afar markab

Isagoo la hadlayay Warbaahinta ayuu sheegay in Ciidamada Yemen iyo kooxaha Ciraaq ay ku guuleysteen in ay xaqiijiyaan hadafkoodii bartilmaameedka ee weerarka markabkaasi, isla-markaana ay weerarka u adeegsadeen diyaarado drones ah.

Afhayeenka Militariga Xuuthiyiinta, Yahya Saree ayaa xalay sheegay in Ciidamada Yemen ay gantaalo ku weerareen markabka saliidda qaada ee Delonix, oo ku gooshayay Badda Cas. Markabkan ayuu sheegay in laga leeyahay dalka Mareykanka, isagoo intaasi ku daray in ay si sax ah u garaaceen.