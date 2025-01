Xuuthiyiinta Yemen oo sheegay in Mareykanka uu dhiirigelinayo xasuuqa Israel ee Gaza

Afhayeenka Militariga Xuuthiyiinta, General Yahya Saree ayaa Mareykanka iyo Ingiriiska ku eedeeyay in ay isku dayayaan in Yemen laga joojiyo taageeradeeda Falastiin.

“Shacabka Yemen waxay sii wadi doonaan inay iska difaacaan gardarro kasta oo dibadda ah, waxayna ku adkeysanayaan in la sii wado taageerada iyo is garabtaaga shacabka Falastiin, gaar ahaan dadka Gaza.” Ayuu yiri Mohammed Abdul-Salam. Dhanka kale telefishinka ay Xuuthiyiiinta maamulaan ee Al Masirah ayaa sheegay in Ciidamada Mareykanka ay 12 weerar oo xagga cirka ah ay ka fuliyeen laba degmo oo ka tirsan Sanca.

Mohammed Abdul-Salam ayaa tibaaxay in dalkiisu uu xaq u leeyahay inuu is difaaco, isla-markaana ay shacabka Yemen sii wadi doonaan taageeradooda Falastiin.