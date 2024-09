Zelensky “Kama adkaan karno Ruushka, haddii aan la qaadin xayiraadda”

Madaxweynaha Ukraine, Volodymyr Zelensky oo Jimcihii ka hadlayay Saldhigga Ciidanka Cirka Mareykanka ee Ramstein ee koonfurta Jarmalka ayaa sheegay in dalkiisu uu u baahan yahay in la xoojiyo awoodda ciidamadooda iyo in la qaado xayiraadda hubka, si ay isaga caabiyaan weerarada Ruushka.

Madaxweynaha ayaa sheegay in Ukraine ay baahi weyn u qabto in laga caawiyo in si qoto dheer ay u weerarto bartilmaameedyada militari ee gudaha Ruushka, si Moscow loogu cadaadiyo heshiis nabadeed.

“Waxaan rabnaa inaan garaacno Magaalooyinka Ruushka iyo Saldhigyada Militariga, si Putin uu u qaato heshiis nabadeed.” Ayuu yiri Madaxweynaha oo ka hadlayay kulan uu la yeeshay kooxda xiriirka difaaca ee Ukraine ee isbahaysiga uu Mareykanka hoggaamiyo. Isbahaysigan oo ka kooban in ka badan 50 dal ayaa Ukraine ka taageera dhanka hubka iyo qalabka militariga.

Madaxweynaha ayaa muujiyay inaysan dagaalkan kaga adkaan karin Ruushka, haddii aan la ilaalin sida uu yiri awoodda militariga, ee ah kordhinta nidaamka difaaca hawada, gantaalaha ridada dheer iyo in ciidamadiisa ay ku weeraraan bartilmaameedyada militari ee dhulka Ruushka.

Isagoo sii hadlayay ayuu Mareykanka ku dhaliilay inaysan wax iska bedelin siyaasaddiisa dagaalkan, isla-markaana uu hortaagan yahay in hubkiisa si toos ah loogu adeegsado hadafyada militari ee gudaha Ruushka.

Washington ayaase walaac ka muujisay in Mareykanka uu sababteeda yeesho dagaal toos ah oo lala galo Ruushka.

Wasiirka Difaaca Mareykanka, Lloyd Austin oo Wariyeyaasha wax ka weydiiyeen codsiga Madaxweyne Zelensky ayaa sheegay inaanu dalna go’aamin karin dagaalkan.

Wasiirka ayaa tilmaamay in Ukraine ay leedahay awood aad u qurux badan oo u gaar ah, ayna sii wadi karto iska caabinta Ciidamada Ruushka, iyadoo adeegsaneysa gantaalihii horey loo siiyay ee ATACMS iyo Shadow.

Austin ayaa sheegay in khilaafka Ruushka iyo Ukraine ugu dambayn lagu xalin doono miiska wada hadalka, balse aan la saadaalin karin sida uu yiri waqtigaasi.

“Waxaan sii wadi doonnaa inaan ka shaqayno, sidii aan Ukraine u gelin lahayn booska ugu macquulsan ee ay ku jiri karto, goorta iyo haddii maalintaas ay timaado mustaqbalka.” Ayuu yiri Austin.

Austin ayaa ku dhawaaqay xirmo cusub oo gargaar militari ah oo Mareykanka uu siinayo Ukraine, laguna qiimeeyay $250 milyan oo ay ku jiraan gantaalaha HIMARS ee Mareykanku uu farsameeyo iyo rasaasta gaadiidka gaashaaman.

Waa markii ugu horreysay oo Madaxweyne Zelensky uu booqasho ku tago Saldhigga Ciidanka Cirka ee Ramstein, si uu ula kulmo kooxda.

Mareykanka, Jarmalka, Faransiiska, Ingiriiska iyo Talyaaniga ayaa ah dalalka taageerada ugu badan siiya Ukraine, inkastoo aysan illaa iyo hadda hakin weerarada Ruushka.

Madaxweyne Vladimir Putin ayaa dhawaan sheegay in reer galbeedku ay sii hurinayaan colaadda Ukraine, taasoo Moscow ku riixeysa inay weeraradeeda kordhiso.

Sergey Lavrov, Wasiirka Arrimaha Dibadda Ruushka ayaa Arbacadii uga digay Ukraine inay sii waddo weerarada ay damacsan tahay inay ka gaysato dalkiisa, isagoo sheegay in Ukraine ay la kulmi doonto jawaab aad u xanuun badan, mar kasta oo ay weerar ku soo qaaddo dalkiisa.

Wasiirka ayaa sheegay in haddii gantaalaha ridada dheer ee reer galbeedka lagu soo weeraro dhulweynaha Ruushka ay noqon doonto khad cas, oo Ukraine iyo xulafadeeda ay ka soo gudbeen.

Lavrov ayaa Mareykanka uga digay cawaaqibka ka dhalan kara, haddii laga soo gudbo khadka cas ee Moscow.

Ruushka ayaa muddooyinkii ugu dambeysay kordhiyay weeraradiisa dalka Ukraine, ka gadaal markii Ciidamada Ukraine ay 6-dii bishii August gudaha u soo galeen Gobolka Kursk ee galbeedka Ruushka. Weeraradan oo khasaare badan gaysanaya ayaa loo fasirtay farriin uu Ruushku ugu sheegayo reer galbeedka inaanan looga adkaan karin dagaalkan.

Xurgufta Ruushka iyo xulafada reer galbeedka ayaa gaartay meeshii ugu sarreysay, tan iyo wixii ka dambeeyay dagaalkii qaboobaa.