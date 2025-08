Shabaab oo cabsi ka abuuray Magaalada Buuloburde

Shabaabka oo hadda aysan wax dhibaato ah ka haysan in ay si buuxda isugu socon karaan deegaanada bariga iyo galbeedka gobolka ayay dadku ka cabsi qabaan in ay go’doomiyaan Magaalada Buuloburde.

Shabaabka ayaa saddex jiho ka degan Magaalada Buuloburde, marka aad eegto in ay joogaan Moqokori, Maxaas iyo dhinaca deegaanada Yasooman iyo Aboorey oo u furan galbeedka Gobolka Hiiraan, marka aad milicsato in ay iyagu gacanta ku hayaan deegaanka Jicibow ee jiinka bari ee Webiga Shabelle. Gurmadka Shabaabka ee ka imanaya galbeedka gobolka ayaa si fudud ku soo gaari kara Jicibow oo webiga uu dhinac ka maro, waana albaabka ay ka soo geli karaan bariga gobolka, marka ay noqoto kuwooda ka imanaya daanta galbeed ee webiga.