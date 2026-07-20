Dagaalka Iran iyo Mareykanka oo gilgilaya suuqyada caalamka

Dagaalka u dhaxeeya Mareykanka iyo Iran ee ka socdo Bariga Dhexe iyo xirnaanshaha marinka sahayda tamarta ee Hormuz ayaa gilgilaya suuqyada caalamiga ah.
Dagaalka ayaa si weyn u curyaaminaya dhaqaalaha caalamka, isagoo si gaar ah u kordhiyay qiimaha shidaalka, kharashka maraakiibta & xamuulka, gaadiidka dadweynaha oo ay ku jiraan kuwa gaarka loo leeyahay iyo korontada ay dadku isticmaalaan.
Shidaalka oo ciriiri gala ayaa wuxuu keenaa sicir barar guud, iyadoo marka uu shidaalka qaaliyoobo ay si toos ah u kordhaan qiimaha wax kasta oo suuqa yaala, taas oo keenta in sicirka raashinka, biyaha iyo adeegyada kale ay kor u kacaan.
Caqabadda taagan ayaa waxaa uga sii daraya walaaca xoogan ee laga qabo in dagaalku uu ku fido xarumaha wax soosaarka tamarta ee gobolka, iyadoo gobolku uu soo saaro qaybta ugu badan ee shidaalka caalamka.
Dagaalka tamarta ayaa sababaya waxyeelo keeneysa dhowr sano oo dib-u-dhac ah, in qiimaha saliidda ee suuqyada caalamiga ah uu kor u sii kaco iyo in uu sii xoogeysto jahwareerka dhaqaale ee ka jira dunida.
Tallaabo kasta oo horseedeysa in uu sii xirnaado Marinka Hormuz iyo falalka militari ee ka dhanka ah warshadaha batroolka iyo gaaska ee gobolka ayaa dunida ku riixaya sicir barar baahsan iyo dhibaato dhaqaale oo caalami ah.
Iran ayaa gacanta ku haysa marinka ugu muhimsan ee sahayda tamarta adduunka, waxayna sheegtay in inta Mareykanka uu weerarada ku hayo dalkaasi iyo beegsi kasta oo ka dhan ah xarumaheeda tamarta aanay ogolaan doonin inay dib u furto Hormuz. Taliska Ciidanka Ilaalada Kacaanka Islaamiga ah ee Iran ayaa dhammaadkii isbuuca ku hanjabay inay burburin doonaan warshadaha saliidda ee dalalka khaliijka ee xulafada la ah Mareykanka, haddii Mareykanku uu waxyeeleeyo ilaha dhaqaalaha ee dalkaasi.
Maamulada Shirkadaha Maraakiibta ayaa joojiyay adeegsiga marin biyoodka Hormuz, illaa iyo inta ay xaaladda dhinac u dhaceyso. Tani waxay ka dambeysay, ka dib markii intii ay colaaddan dib uga soo cusboonaatay gobolka la gubay illaa 10 markab oo nooca booyadaha shidaalka ah.
Madaxweyne Donald Trump ayaa wacad ku maray in Mareykanku uu xoog ku furi doono Marinka Hormuz, isla-markaana uu go’doomin dhameystiran gelin doono Dekedaha Iran. Hanjabaadaha Trump iyo xiisadda sii xumaaneysa ayaa caqabad kale ku noqotay maraakiibtii caalamiga ee badeecadaha ganacsiga gayn jiray lixda dal ee Khaliijka iyo Dekedda Basra ee Koonfurta Ciraaq.
Shirkadaha Caymiska ee gaadiidka xamuulka badda ayaa sare u qaaday kharashka halista ee maraakiibta, waana sababta Maamulada Shirkadaha Maraakiibta iyo ganacsatada iska leh badeecadaha ay uga baxsanayaan inay isticmaalaan marinkaasi, maadaama xaaladda xasaasiga ah ee marinkaasi ka jirto ay halis gelineyso badqabka gaadiidka xamuulka badda iyo shixnadaha ganacsiga.
Daraasadaha caalamiga ah iyo is bedelada maalinlaha ah ee lagu arkayo suuqyada ayaa muujinaya in dagaalku uu saamayn xun ku yeelanayo dhaqaalaha caalamka iyo suuqyada tamarta, taasoo xaaladaha degdegga ah ka dhigeysa kuwo halis ah.
Dalalka aadka ugu tiirsan sahayda shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah ee Bariga Dhexe ayaa la kulmaya gaabis ku yimid kobaca dhaqaalaha iyo sicir barar xoogan.
Baanka Adduunka ayaa horey u saadaaliyay in qiimaha shidaalka uu kor u kici karo illaa $115 halkii fuusto, haddii xiisadaha gobolka ay sii jiraan.
Khubarada dhaqaalaha ayaa ka digaya in saamayntan ay kordhin karto sicir bararka iyo kharashka nolosha qoysaska, taas oo hoosta ka xarriiqeysa cawaaqib xumada dhaqaale ee ka dhalan karta dagaalka Mareykanka iyo Iran.
Mar kasta oo dagaalka uu sii jiitamo, waxa ay dadku filayaan ayaa ah inuu sii kordho qiimaha naxdinta leh ee sahayda tamarta iyo kharashka nolosha ee maalinlaha.