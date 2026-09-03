Dagaal xoogan oo ka socdo Magaalada Baydhabo

Dagaal xoogan ayaa haatan ka socdo hareeraha Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay, iyadoona Ciidanka Xoogga Dalka iyo kuwa Koonfur Galbeed ay isku dayayaan in ay dib u caabiyaan ciidamada taabacsan Madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed, Cabdicasiis Xasan Maxamed (Laftagareen) oo soo weeraray magaaladaasi.
Wararka ayaa sheegaya in dagaalka ay ku lug leeyihiin ciidamo horey uga goostay Daraawiishta Koonfur Galbeed iyo maleeshiyaad qaab beeleed u abaabulan, isla-markaana ka biyo diidan is bedelkii siyaasadeed iyo midkii amni ee ka dhacay magaalada.
Xaaladda magaalada ayaa ah mid aad u kacsan, waxayna dadka deegaanku ka cabsi qabaan in dagaalku uu ku soo fido bartamaha magaalada.
Afhayeenkii hore ee Madaxtooyada Koonfur Galbeed, Ugaas Xasan Cabdi Maxamed oo muuqaal soo duubay ayaa sheegay in Ciidanka Daraawiishta Koonfur Galbeed ay hawlgal ka wadaan magaalada, waxaana uu shacabka ugu baaqay inay guryahooda joogaan.
“Shacbigeenna sharafta leh waxaan leenahay ku sugnaada guryihiinna, illaa hawlgalka ay ciidamadu wadaan uu ka dhamaanayo.” Ayuu yiri Ugaas Xasan Cabdi.
Ugaas Xasan Cabdi ayaa ciidamada weerarka ah kula dardaarmay “Ciidamada Koonfur Galbeed Somaliya waxaan leenahay walaalayaal si fiican ula dhaqma, markaad gudaha magaalada gashaan oo islaaxisaan, cid walboo isa soo dhiibtana gacan u fidiya.”
Ugaas Xasan ayaa intaasi ku daray “Ciidamada kala duwan ee firxadka ah oo cararaya ee magaalada jiha kasta uga baxaayana waxaan leenahay isa soo dhiiba oo imaada goobo cayiman baa la idiin samayn doonnaa.”
Dagaalka ayaa imanaya, xilli Saraakiisha iyo Siyaasiyiinta Mucaaradka ee Koonfur Galbeed ay shalay duleedka Baydhabo ku booqdeen xoogag ka tirsan taageereyaasha Laftagareen.