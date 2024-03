16 qof oo loo soo xiray weerarkii Hotel SYL ee Magaalada Muqdisho

“Hay’adda Sirdoonka & Nabad Sugidda Qaranka ee NISA ayaa ku guuleysatay in ay soo qabato Cabdinaasir Daahir Nuur, oo ahaa shakhsigii suurtageliyay in magaalada ay soo galaan gawaarida falka argagixiso lagu gaystay. Sidoo kale dadka la qabtay waxaa ka mid ah illaa iyo afar eedeysane oo ku diiwaan-gashan milkiyadda labada gaari ee Khawaarijtu u adeegsatay weerarka Hotelka SYL.” Ayaa lagu yiri warsaxaafadeedka.

