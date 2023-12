24 saac oo lagu kordhiyay heshiiska xabad joojinta ee Marinka Gaza

Wasaaradda Arrimaha Dibadda Qatar ayaa Arbacadii sheegtay in Xukuumadda Doha ay daneynayso in muddada xabad joojinta ay noqoto mid si joogto ah u sii socota

Tani ayaa muujineysa in is mari-waa adag uu ka taagan yahay qodobada miiska u saaran dhinacyada, si xabad joojintu ay u sii shaqeyso.

Taliska Militariga Israel iyo Xoogaga Xamaas ayaa labaduba xaqiijiyay in ay isla qaateen in hal maalin lagu kordhiyo xabad joojinta.

Afhayeenka ayaa sheegay in dowladuhu ay sii wadi doonaan dadaalada lagu doonayo buu yiri in lagu gaaro xabad joojin joogta ah.

Maamulka Israel iyo Ururka Xamaas ayaa ku heshiiyay in hal maalin lagu kordhiyo heshiiska xabad joojinta ee Marinka Gaza iyo is dhaafsiga maxaabiista ee labada dhinac.