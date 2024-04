Aabe iyo carruur uu dhalay oo ku dhintay qarax ka dhacay guri ku yaala duleedka Muqdisho

“Waxaan leenahay bulshada Soomaaliyeed tani aad ha ugu baraarugaan in dadka guryaha laga kireynayo ee aan la ogeyn waxa ay sameynayaan in waxaan iyo wax la mid ah ay samayn karaan in la ogaadaa rabnaa.” Ayuu yiri Afhayeenku.

Afhayeenka ayaa bulshada ugu baaqay in ay ka feejignaadaan dadka ay guryahooda ka kireynayaan, isla-markaana ay ogaadaan in qaraxan iyo wax la mid ahba ay ku samayn karaan, dadka aysan ka warqabin ee guryaha ka degan.

Afhayeenka Ciidanka Booliska ayaa tilmaamay in qaraxu uu ahaa mid la doonayay in lagu dhibaateeyo bulshada Soomaaliyeed, balse uu Alle iyagii (Shabaab) uu dib ugu celiyay dhagartii ay u maleygayeen sida uu yiri bulshada.