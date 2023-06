Aadan Madoobe oo ku baaqay in la joojiyo dagaalka Garoowe

Gudoomiyaha ayaa qoraal ku sheegay in dagaalku aanu xal u ahayn khilaafka siyaasadeed ee jira, isagoona Odayaasha Dhaqanka, siyaasiyiinta, ganacsatada iyo qaybaha kale ee bulshada ugu baaqay in ay qaataan doorkooda kaga aaddan daminta buu yiri colaadda, lagana shaqeeyo xasilloonida deegaanka.

