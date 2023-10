Abiy Ahmed “Itoobiya xoog kuma raadin doonto, si ay u hesho deked” + SAWIRRO

Dalka ay Itoobiya deriska yihiin ee Eritrea ayaa walaac ka muujiyay hadalkii Mr. Abiy, ee ahaa in haddii la doonayo in dadka gobolka ay nabad ku wada noolaadaan ay tahay in la helo qaab aan wax ku wada qaybsano oo dheelitiran.

“Waxaan rabaa in aan idiin caddeeyo in Itoobiya aysan danaheeda ku raadin doonin dagaal.” Ayuu sii raaciyay Raysal Wasaaraha.

“Waxaa jirta baqdin laga qabo in Itoobiya ay duulaan qaaddo, ka dib dalabkeennii xoogganaa ee dhawaanahan ee ahaa in aynu helno bad.” Ayuu yiri Raysal Wasaaraha.

Abiy Ahmed, Raysal Wasaaraha Itoobiya ayaa u muuqdo in uu laabtay hadalkii dhawaan ka soo yeeray, ee ahaa in Itoobiya ay xoog iyo xeeladba ku raadin doonto, sidii ay u heli lahayd deked dhacda Badda Cas.