Abiy Ahmed oo ka hadlay xiisadda dalkiisa kala dhaxeysa Somaliya

Addis Ababa ayaa dunida kala kulantay cadaadis diblomaasiyadeed, oo looga dalbanayo in ay dib uga istaagto heshiiska is afgaradka ah ee ay la gaartay Somaliland, kaas oo gobolka ka dhaliyay xiisad culus oo siyaasadeed.

Qaraarka laguma caddeyn in Itoobiya ay arrintan wada xaajood kala sameynayso Dowladda Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo in kale.

Guddiga Fulinta ee Xisbiga Barwaaqo (Prosperity Party) ee talada dalkaasi haya ayaa shalay soo saaray qaraar ay ku sheegayaan in heshiiska is afgaradka ah ee Itoobiya iyo Somaliland loo bedelo mid shaqayn kara, kuna saleysan mabaa’diida wax is dhaafsi ee dalalka deriska ah.

Xiisaddan ayaa si weyn looga dareemay gobolka, ka dib heshiiskii is afgaradka ahaa ee Abiy Ahmed iyo Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi ay 1-dii bishan ku gaareen Magaalada Addis Ababa. Heshiiska ayaa Itoobiya u ogolanaya in bad kiro ah laga siiyo Badda Cas.