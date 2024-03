Abu Obaida oo sheegay inaysan wax tanaasul ah ka samayn doonin wada hadalada

Washington ayaa la sheegaya in ay ka walaacsan tahay in bisha Ramadan ay curato, iyadoo aan wax heshiis ah la gaarin.

Mareykanka ayaa muddooyinkii ugu dambeysay gadaal ka riixayay hindise muddo lix toddobaad ah lagu joojinayo dagaalka u dhaxeeya kooxaha wax iska caabinta Falastiiniyiinta iyo Ciidamada Israel, si dhinacyada ay maxaabiis is weydaarsi u sameeyaan, balse Xamaas ayaa ku adkeysaneysa in xabad joojintu noqoto mid waarta, Militariga Israel-na ay ku laabtaan halkii ay ka yimaadeen.

Abu Obaida ayaa xusay in muhiimadda ugu weyn ee iska caabinta, si loo gaaro maxaabiis is dhaafsi ay tahay in marka hore si buuxda loo joojiyo weerarada Ciidamada Israel iyo inay ka baxaan Gaza, tanina wuxuu sheegay inaysan wax tanaasul ah ka samayn doonin.

Isaga oo sii hadlayay ayuu ka dhawaajiyay in ay caddaatay in Israel ay ka shaqeynayso gorgortan buu yiri qiyaano iyo dhuumaaleysi ah, taas oo laga garan karo sida uu yiri jahwareerka ka dhex jira.

Waxa uu intaasi ku daray in xoogaga wax iska caabinta ay haystaan kayd badan oo hub ah, oo u suurtagelineysa in dagaalka ay sii wadaan.

“Gacan xaqdaran oo gariireysa ayaa kor u kaceysa Golaha Ammaanka, si ay u fashiliyaan isku day kasta, xitaa haddii la taageerayo kuwa dulman.” Ayuu yiri Abu Obaida oo ka falcelinayay Mareykanka oo 3 jeer Veto ku hor istaagay kulamadii Golaha Ammaanka, oo ay Qaramada Midoobey ku dalbaneysay in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka Gaza iyo in gargaar macno leh la gaarsiiyo dadka rayidka ah.

Afhayeenka Garabka Militariga Xamaas ee Al-Qassam, Abu Obaida ayaa sheegay in dagaalka ka socda Gaza uu gelayo bishii 6aad, isagoona Israel ku eedeeyay in ay xasuuq arxan-darro ah ku hayso dadka reer Gaza.