Agaasimaha CIA-da oo ku biiraya dhexdhexaadinta Israel iyo Xamaas

Aqalka Cad ayaa hadda gadaal ka riixaya in la gaaro heshiis la isku weydaarsanayo maxaabiista iyo in la hakiyo dagaalka Gaza.

Mareykanka ayaa Israel ku cadaadinaya in ay aqbasho wax kasta oo fududeyn kara in la sii daayo dadkii ay Xoogaga Xamaas ku soo qafaasheen weerarkii ay 7-dii October ka gaysteen dhulka ay Israel maamusho. La haysteyaasha ayaa qaarkood haysta laba dhalasho.

Madaxweynaha ayaa tilmaamay in wada hadalada ay suurtagal tahay in lagu gaaro wareeg kale oo maxaabiis is dhaafsi ah.

Agaasimaha Hay’adda Sirdoonka Mareykanka ee CIA, William Burns ayaa lagu wadaa in uu ku biiro dadaalada socda ee la doonayo in lagu sii daayo la haysteyaasha Israeliyiinta ee lagu haysto Marinka Gaza.