Ajaaniib ka shaqeyneysay gargaarka bani’aadantinimo oo lagu dilay Gaza

Qaramada Midoobey ayaa Israel ku dhalleeceysay in ay Gaza ka sameynayso masiibo gacan ku sameys ah, taas oo baalmarsan shuruucda caalamiga ah, isla-markaana ah dembi dagaal. Saraakiisha Qaramada Midoobey ayaa iftiimiyay in gaajeysiinta shacabka Falastiiniyiinta ay qayb ka tahay istiraatiijiyadda ay Israel ka leedahay burburinta Xamaas.

