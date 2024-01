Ammaanka deegaanada Puntland oo si weyn loo adkeeyay

Waxa uu sheegay in si weyn loo adkeeyay amniga Xarunta Baarlamaanka Puntland ee Magaalada Garoowe, halkaas oo lagu wado in ay ka qabsoomto Doorashada Madaxweynaha iyo Madaxweyne Kuxigeenka.

“Laba dhinac baan ugu diyaargarownay, midna waa in guud ahaan amiga la sugo dalka oo dhan, maadaama uu doorasho gelayo, midda labaadna waa in goobta doorashada amnigeeda la sugo, lana yareeyo ciriiriga gaadiidka ee magaalada.” Ayuu yiri Taliyaha.