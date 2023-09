Amniga Magaalada Dhuusamareeb oo la adkeeyay

Ciidamada ayaa lagu ammaanay in si geesinimo leh uga hortaggeen raggii la socday gaadiidka qaraxyada laga soo buuxiyay ee la doonayay in gudaha loo soo geliyo magaalada.

Ilo wareedyo ayaa sheegaya in ay jiraan digniino laga muujinayo suurtagalnimada in mintidiinta Al Shabaab ay mar kale magaalada ku soo weerari karaan gaadiid walxaha qarxa lagu soo raray, ka dib labadii qarax ee Khamiistii ay ciidamadu ku fashiliyeen afaafka hore ee magaaladaasi.