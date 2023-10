António Guterres oo booqday xadka Rafah ee kala qaybiya Masar iyo Gaza (SAWIRRO)

Hay’adaha Qaramada Midoobey ayaa si is daba joog ah ugu baaqaya in dunida ay si dhab ah ugu istaagto wax ka qabashada xaaladda ka sii dareysa ee ka jirta Gaza, Maamulka Israel-na lagu qanciyo soo afjaridda go’doominta muddada dheer ee saaran Gaza.

Guterres ayaa baaqiisa ku xoojiyay “Waxaan markhaati ka nahay in xaalado adag ay wajahayaan in ka badan laba milyan oo qof, oo u dhibaateysan biyo la’aan, cunto la’aan, dawo la’aan iyo shidaal la’aan, kuwaa oo dagaal uu ku socdo, una baahan wax walba, si ay u noolaadaan.”

“Kuwani ma aha oo keliya baabuurta xamuulka qaada, laakiin waa marin nololeed. Baahi badan ayaa loo qabaa in baabuurtan ay sida ugu dhakhsaha badan ay u socdaalaan inta loo baahan yahay, gargaarkuna waa in uu noqdaa mid joogto ah.” Ayuu sii raaciyay António Guterres.

“Ma doonayno in gaadiid kooban loo ogolaado inay taggaan Gaza ee waxaan rabnaa gawaarida gargaarka in si macno leh loogu ogolaado inay kaalmada bani’aadanimo u gaarsiiyaan dadka rayidka ah ee u baahan.” Ayuu yiri Xoghayuhu.

Mar sii horreysay Mareykanka ayaa sheegay in la isku afgartay in 20 gaari oo gargaar ah loo diro Gaza, ha yeeshee waxaa warkaasi gaashaanka u daruuray Saraakiisha Qaramada Midoobey, oo sheegay in maalintii loo baahan yahay 100 gaari oo gargaar sida oo ka gudba isgoyska Rafah.