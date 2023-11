António Guterres oo duray dhibaatada baahsan ee Israel ka gaysaneyso Gaza

Xoghaye Guterres ayaa ku baaqay in la ixtiraamo sharciga caalamiga ah ee bani’aadantinimada, isagoona dhinacyada ku booriyay inaanan la carqaladeyn helitaanka sahayda iyo adeegyada kale ee muhiimka ah, waana in si badbaado leh loogu ogolaado buu yiri Gaza guud ahaan heerka u dhigma xaaladdan naxdinta leh.

Xoghayaha ayaa hoosta ka xariiqay in si degdeg ahi loogu baahan yahay in colaadda loo joojiyo, isagoona yiri “Tani waa in la joojiyaa.”