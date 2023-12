ATMIS oo wareejisay amniga Villa Somalia iyo Xarunta Baarlamaanka (SAWIRRO)

Danjiraha ayaa tilmaamay in muddo laba toddobaad ah ay ku wareejinayaan illaa 10 saldhig, isla-markaana ay wareejin ka dib dalka kala bixi doonaan 3,000 oo askari, oo la qorsheeyay in ay dalalkooda dib ugu laabtaan.

Ciidanka ATMIS ayuu qorshuhu yahay in illaa 31-ka bishan ay wareejiyaan illaa 10 xarumood, oo qaarkood ay ku yaallaan Caasimadda Muqdisho, markaas oo la fillayo in dalka ay kala baxaan illaa 3,000 oo askari. Tani ayaa qayb ka ah qorshaha dhimista ee tirada Ciidanka Hawlgalka ATMIS ka jooga dalka.