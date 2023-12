Australia oo sheegtay in Israel ay duqayn ku dishay laba ka mid ah muwaadiniinteeda

“Marka la eego colaadda hadda jirta, Australia waxay si joogto ah ugu baaqday in nolosha rayidka la ilaaliyo, waxaana si joogto ah u soo bandhignay walwalkayaga ku aaddan khatarta ah in colaadda ay baahdo.” Ayuu yiri Dreyfus.

Waxa uu sheegay in Xukuumadda Canberra ay Tel Aviv kala hadashay hawlgalkeeda hawada, isla-markaana ay ka dalbatay in la ilaaliyo nolosha dadka rayidka ah.

Mark Dreyfus, Kusimaha Wasiirka Arrimaha Dibadda Australia ayaa yiri “Xisbullah waxay ku andacootay in mid ka mid ah Australian-ka uu ka tirsanaa dagaalyahanadeeda. Weydiintayadu way sii socotaa.”