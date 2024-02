Axmed Madoobe oo iclaamiyay guluf ka dhan ah Shabaab (SAWIRRO)

Axmed Madoobe ayaa xusay in Saraakiisha Ciidamada ay ka wada hadli doonaan arrinta hawlgalka iyo qorshaha ay tahay in lagu wajaho Al Shabaab.

Madaxweynaha ayaa sheegay in Jubbaland ay goor dhow qaadi doonto hawlgal ka dhan ah Al Shabaab, isagoona ciidamada kula dardaarmay in ay u diyaargaroobaan wejiga labaad ee dagaalka.