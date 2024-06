Axmed Madoobe oo tababar u soo xiray ciidan cusub oo Daraawiish ah (SAWIRRO)

Wasaaradda Amniga Jubbaland ayaa maalmaha soo socda lagu wadaa in ay ciidamada u qaybiso, wixii hub iyo rasaas ah ee la qorsheeyay in la siiyo.

“Maanta hooyooyinka ku go’an deegaanada ay joogaan way qaylinayaan oo waxay sugayaan in si’ laga yiraahdo oo laga soo qabto oo way inoo yeeranayaan. Taas daraadeed aan u diyaargarowno.” Ayuu yiri Axmed Madoobe.

Axmed Madoobe ayaa ciidanka xusuusiyay in ay wajahayaan col dhan kastaba ay muuqaalka isaga egyihiin, balse ay ku kala duwan yihiin dhibaatada ay kooxahaasi ku hayaan shacabka Soomaaliyeed, isagoona kula dardaarmay in ay ka ka dulqaadaan shacabka.

Madaxweynaha oo warbixin ka dhageystay Saraakiisha Ciidamada ayaa muujiyay in ciidanka ay u caaboon yihiin ciribtirka kooxaha argagixisada, isagoona u sheegay in hawlgalkii ay sugayeen uu bilaabanayo.