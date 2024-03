Baarashuut siday sahay gargaar oo 5 qof ku dilay waqooyiga Gaza

Madaxweyne Biden ayaa sheegay in dekedda ku-meel-gaarka ah ay halkaasi uga dhisayaan, si looga dejiyo sahayda gargaar, isagoo intaasi ku daray in dekeddu ay kordhin doonto garagarka gelaya Gaza.

Xafiiska Warbaahinta Xamaas ayaa wax aan faa’iido lahayn ku tilmaamay gargaarka bani’aadantinimo ee cirka, iyagoona ku baaqay in la ogolaado in gargaarka uu si nabdoon ku soo maro dhinaca dhulka.

Baarashuut-ka oo waday xirmo gargaar ayaa la sheegay inaanay u bixin dallaayadda lagu boodo ee nooceeda rarka loo adeegsado, taas oo keentay in xirmada gargaar ay si khaldan ugu soo dhacdo goob ay isugu soo baxeen dad ku sugnaa waqooyiga Gaza, oo doonayay in kaalmadaasi bani’aadantinimo ay qaataan.

Shan qof ayaa ku dhintay Jimcihii, dhowr kalena way ku dhaawacmeen, ka dib markii baarashuut uu ku fashilmay in gargaarka bani’aadantinimo ee xagga hawada looga soo daadinayo dadka Gaza uu si caadi ah ugu soo dhaco dhulka.