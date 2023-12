Baarlamaanka Puntland oo qaatay go’aan ka duwan midkii Madaxweyne Deni (SAWIRRO)

Maamulka ayaa dadaal badani ugu jiray in Puntland ay ka qabsoomto doorasho qof iyo cod ah, oo markii ugu horreysay lagu soo dooranayo Madaxtooyada iyo Baarlamaanka, balse Siyaasiyiinta Mucaaradka ayaa ka biyo diiday, marka aad eegto waqtiga ay Guddiga Doorashooyinka Puntland shaaciyeen ee ah in doorashada la qaban doono 25-ka bisha February, taas oo dhaafsiisan muddo xileedka Madaxtooyada oo ku eg 8-da bisha January.

Madaxweynaha Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni ayaa xalay ku dhawaaqay in maamulku uu ka tanaasulay doorashadii qofka iyo codka ahayd, isagoona xusay in doorashada ay ku laabaneyso nidaamkii hore ee wax lagu soo dooran jiray ee qabaa’ilada.