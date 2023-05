Bannaanbax lagu taageerayo Madaxweyne Erdogan oo ka dhacay Muqdisho (SAWIRRO)

“Madaxweyne Erdogan waa u hiiliyihii Magaaladan Muqdisho, waa gargaarihii ummadda Soomaaliyeed ee dhibaateysneyd, sidaa darteed ayaa waxay keenaysaa saacad walba iyo mar walbaba inaan garab-taagnaano. Runtii waa Madaxweyne iyo shacabkiisii oo is wato noo muujiyay is garab-taag dhab ah.” Ayuu yiri Duqa Muqdisho oo intaa ku daray “Waxaan leenahay Erdogan noolow oo guuleyso.”

