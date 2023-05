Beesha Caalamka oo war ka soo saartay xiisadda siyaasadeed ee Puntland

“Ka hor Doorashada Goleyaasha Deegaanka Puntland ee 25-ka May, saaxiibada caalamiga ee Somaliya waxa ay ku ammaanayaan shacabka Dowlad Goboleedka Puntland go’aankooda ku aaddan in ay ka dhabeeyaan rabitaankooda iyo ballanqaadyadooda dimoqraadiyadeed.” Ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay Beesha Caalamka.

Beesha Caalamka ayaa bogaadisay hannaanka geeddi-socodka ee Doorashada Goleyaasha Deegaanka ee lagu wado in 25-ka bishan ka qabsoomto Gobolada Bariga Puntland, iyadoo dhanka kalena dhinacyada siyaasadda ugu baaqday in ay xaliyaan khilaafaadka jira.