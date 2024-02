Belgium-ka oo farmuuqay xadgudubyada Israel ee Gaza

Maxkamadda ICJ ayaa xilligaasi dalbatay tallaabooyin degdeg ah oo lagu ilaalinayo dadka reer Gaza, iyada oo Israel fartay in ay yareyso waxyeelada rayidka, isla-markaana ay ogolaato in gargaar bani’aadantinimo oo dheeraad ah la gaarsiiyo shacabka.

Waxay kaloo sheegtay in dhacdadan ay sidoo kale ka horimaaneyso amarkii 26-kii bishii January ka soo baxay Maxkamadda Caddaaladda Caalamiga, ee ahaa in Israel ay ilaaliso dadka rayidka ah.

Wasaaradda Caafimaadka Gaza ayaa sheegtay in dhacdada ka dhacday Waddada Rashid ee xeebta galbeedka Gaza ay ku dhinteen 104 qof, 760 kalena ay ku dhaawacmeen, markii Ciidamada Israel ay rasaas ku furayn dad halkaasi isugu soo baxay in gargaar loo qaybiyo.

Raysal Wasaare Kuxigeenka Belgium-ka, Petra De Sutter ayaa sheegtay in ay ka argagaxday wararka ka imaanaya Gaza ee sheegaya in Ciidamada Israel ay toogteen dad rayid ah oo sugayay in ay deeq gargaar ah helaan.