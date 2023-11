Biden oo bogaadiyay xabad joojinta ay Israel sameynayso

Kirby ayaa wax wanaagsan ku sheegay in ay isku dayaan in iyagoo badqaba dib guryahooda loogu soo celiyo maxaabiista Israeliyiinta ay Xoogaga Xamaas ku haystaan Gaza.

Afhayeenka Golaha Amniga Qaranka ee Mareykanka, John Kirby ayaa dhankiisa sheegay in xabad joojinta kooban sidoo kale looga faa’iideysan karo in la soo samatabixiyo la haysteyaasha.