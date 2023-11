Biden oo farriin u gudbiyay Raysal Wasaaraha Israel

Hay’adaha caalamiga ah ayaa ka codsaday Israel in ay soo afjarto weerarada ay ciidamadeeda ku dileen in ka badan toban kun oo qof oo rayid ah, balse taasi ma muuqato in Tel Aviv ay diyaar u tahay.

Xabad joojin bani’aadantinimo ayaa ka dhigan in muddo kooban colaadda la hakiyo, si lagaga jawaabo masiibada bani’aadantinimo ee halkaasi ka jirta, taas oo macnaheedu yahay in Israel saacado ka dib ay dib u bilaabi doonto duulaankeeda Gaza.

Afhayeenka Golaha Amniga Qaranka ee Mareykanka, John Kirby ayaa sheegay in Madaxweyne Biden uu Netanyahu weydiistay in colaadda la hakiyo, balse aanu weydiisan xabad joojin rasmi ah.

Aqalka Cad ayaa sheegay in Madaxweynuhu uu Raysal Wasaaraha Israel ugu yeeray in la sameeyo xabad joojin bani’aadantinimo.