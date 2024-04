Booliska Australia oo soo afjaray weerarkii Sydney (SAWIRRO)

Anthony Cooke, Taliye Kuxigeenka Booliska NSW (New South Wales) ayaa sheegay in ninka weerarka gaystay uu keligii ahaa, isla-markaana uu u geeriyooday xabad kaga dhacday feeraha.

Taliska Booliska ayaa sheegay in askariyadda ay ka ag dhaweyd goobta xilligii uu weerarku dhacayay, taas oo ay u suurtagashay in ay xakameyso ninkaasi.