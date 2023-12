Boqorka Jordan oo Macron u sheegay in Israel ay dhibaato u horseedeyso gobolka (SAWIRRO)

Madaxweyne Macron ayaa Arbacadii sheegay in xuquuqda Israel ee is difaacidda aysan macnaheedu ahayn in ay dhulka ku darto Gaza.

“Israel waa in lagu cadaadiyaa in ay joojiso ololaheeda militari, isla-markaana ay garowsato dhibaatada ay leedahay gargaarka la hortaagan yahay, oo ay u baahan yihiin ku dhawaad laba milyan oo Falastiiniyiin ah, kuna sugan Marinka Gaza.” Ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay Qasriga Boqortooyada.

Boqorka ayaa sidoo kale Madaxweynaha u sheegay in dunida ay tahay in Israel ku cadaadiso, si ay u joojiso ololaha militari ee ay ka waddo Gaza.