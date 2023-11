Buundada Degmada Baardheere oo qalooc uu galay, xilli xaaladdu ay ka sii dareyso

Gudoomiye Kuxigeenka Maamulka Gobolka Gedo, Maxamed Xuseen Isaaq (Al-Qaadi) ayaa sheegay in buundada Baardheere ay qarka u saaran tahay in ay go’do.

Waxaa jirta baqdin laga muujinayo in ay go’do buundadan, oo muhiim u ah isu socodka dadka iyo ganacsiga gobolka, inkastoo aanay hadda jirin wax gaadiid ah oo mari kara buundadaasi, marka aad eegto in biyuhu ayba ka sare mareen buundada.

Wararka ayaa sheegaya in fatahaaduhu ay qalooc ku keeneen buundada dhex marta magaalada. Muuqaalo goobta laga soo qaaday ayaa muujinaya in qalooc uu ku yimid toosnaanta buundada, sababo ku aaddan xaddiga biyaha iyo geedaha soo go’aya ee qabsanaya darafyada buundada.