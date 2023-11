Buundadii Degmada Buurdhuubo oo gebi ahaanba burburtay

Gudoomiyaha ayaa sheegay in burburka buundada ay kaga sii dari doonto xaaladda cakiran ee ay sababeen daadadka iyo fatahaadaha is biirsaday, ee markii horeba halkaasi ka jiray.

“Buundada labadii gar ay labada goobood ay ku haysay labadiiba way go’een, ayadoo dhana meesha waa ka baxday.” Ayuu yiri Gudoomiyaha oo intaasi ku daray “Marka gebi ahaanba meesha way ka maqan tahay Buundadii Degmada Buurdhuubo, booskiina way ka baxday.”