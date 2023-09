Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ciidamada kula hadlay furimaha hore (SAWIRRO)

Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo sidoo kale ka tirsan Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa sheegay in Khawaarijta ay dhibaato ku yihiin nolosha ummadda Muslimiinta, lana doonayo in dalka laga sifeeyo, isagoona tusaaleeyay in ay dileen xubno ka mid ah saxaabadii ku dhaweyd Nabiga (NNKH).

Ergayga oo dhiirigelin ugu tegay ciidamada ayaa sheegay in dalku uu ku jiro dagaal adag, iyana looga baahan yahay in ay dalka ka ciribtiraan kooxaha argagixisada.