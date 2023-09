Cabdiweli Gaas “Sida aan wadkayga u hubo ayaan u hubaa in Shabaab laga guuleysanayo”

“Marka innagoo Soomaali ah, innaga oo mid ah, innaga oo meel u wada jeedna ayaanu ka guuleysan karnaa Shabaab, haddii aanu qaybsano way guuleysanayaan, haddii aanu midowno annagaa ka guuleysanayna.” Ayuu yiri Gaas oo intaasi ku daray “Guushu waa dhowdahay, waana hubaa sida aan wadkayga u hubo ayaan u hubaa in ugu dambaynta laga guuleysanayo, waxaa laga yaabaa inuu waqtiga dheeraado, inuu gaabtana waa dhici kartaa, laakiin aniga way ii muuqataa meesha u dambeyso ee la isugu imaanayaa inay tahay Shabaab oo laga guuleystay, Soomaali oo midowday oo horumarta.”

Gaas ayaa siyaasiyiinta ugu yeeray in wax kasta oo siyaasad ah oo la isku hayo ama kala aragti duwanaansha ahi ee jira in meel la iska dhigo, loona midoobo la dagaalanka Shabaab.

Cabdiweli Gaas ayaa Culima’udiinka Soomaaliyeed ugu baaqay “Waxaan si gaar ah ugu tartarsiinaya Culimada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in ay dagaalkaasi qaybta ugu fiican ka qaataan, oo dadka ay hoggaamiyaan, una sheegaan waxa ay wadaan inaysan diin ahayn iyo inay tahay Alle ka fogaansho waxa ka soo horjeeda Diinteenna Islaamka, qofka Muslimka ah oo dhiiggiisa la xalaaleystaa inaysan Islaamnimo ahayn, inaysan diin ahayn iyo in dhallinyaradeennu laga wacyigeliyo dhibta nimankaasi ay dalka ku hayaan.”

Wuxuu sheegay in Somaliya ay leedahay cadow badan, balse cadowgeeda ugu weyn ee maanta uu yahay Shabaab, isagoona ku baaqay in qof kasta uu doorkiisa ka qaato la dagaalanka maleeshiyadaasi.