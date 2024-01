Cali Dheere oo ka hadlay heshiiska Itoobiya badda loogu ogolaaday iyo halka ay ka joogaan

Afhayeenka ayaa sheegay in Al Shabaab ay ka soo horjeeddo heshiiskaasi, diyaarna ay u yihiin in ay difaacaan Xeebaha Somaliya.

“Shirkeenna jaraa’id wuxuu ku saabsan yahay hadal ka soo yeeray Maamulka Xabashida Itoobiya, kuwaa oo sheegay inay heshiis is afgarad ah la gaareen maamulka uu madaxda ka yahay Muuse Biixi. Heshiiskaas oo la sheegay in 20KM oo ka mid ah Xeebaha Somaliya lagu wareejiyay Itoobiya.” Ayuu yiri Afhayeenka Guud ee Al Shabaab.