Cali Jeyte Cismaan oo magacaabay xubno kala duwan

Jeyte ayaa Axaddii sheegay in Hiiraan State uu noqon doono maamul ka madaxbannaan Dowlad Goboleedka Hirshabelle, waxaana uu bidhaamiyay in qorshaha lagu yegleelayo maamulkani aanu ahayn mid hadda uun soo bilowday, balse ay qorshahaasi ku taamayeen tan iyo 16-kii bishii June ee sanadkii 2022, markaas oo sida uu sheegay ay bilaabeen dagaalka ka dhanka ah maleeshiyada Al Shabaab.

