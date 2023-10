Cali Jeyte oo Gobolka Galgaduud kaga qaybgalay shir lagu dardargelinayo dagaalka (SAWIRRO)

Jeyte ayaa bulshada Gobolada Dhexe ku booriyay inay garowsadaan in cadowgoodu uu yahay Shabaab, ayna tahay in ay si wadajira isaga dulqaadaan.

Waxa uu sheegay in dadka deegaanku ay go’aan ku gaareen in ay Shabaabka ka saaraan dhulka ay ka haystaan deegaanadooda.

“Muddo ayaa waxaa na lagu haystay been, wax aan jirin oo been ah ayaa na lagu haystay, yaa nagu haystay? Nimankaas Shabaab ah.” Ayuu yiri Cali Jeyte.