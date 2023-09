Cali Jeyte oo si diiran loogu soo dhaweeyay Degmada Maxaas (SAWIRRO)

Madaxweynaha oo lagu wado in Degmada Maxaas uu gaaro ayaa halkaasi kula kulmi doona Cali Jeyte, oo uu kala hadli doono hawlgalka la damacsan yahay in Al Shabaab lagaga sifeeyo bartamaa dalka.

Wariyeyaasha ayaa soo sheegaya in dadka deegaanka ay si weyn ugu diyaargaroobeen, markii ay maqleen in magaalada uu ku soo wajahan yahay Cali Jeyte.