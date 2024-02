Carrada Israeliyiinta ee ka dhanka ah Netanyahu oo sii kordheysa

Fallanqeeyeyaasha ayaa sheegaya in Netanyahu ay ka go’an tahay in dagaalku uu sii socdo, si uu uga baxsado dacwadda musuq-maasuq ee maxkamadda kaga furan.

Shacabka Israeliyiinta ee dibadbaxyada sameynaya ayaa qaba in dagaalkan labada dhinacba aysan wax dan ah ugu jirin, marka aad eegto in Israel ay askar badan ku weynayso dagaalka.

Dibadbaxayaasha ayaa dalbanaya in si degdeg ah loo qabto doorasho xilligeeda laga soo hormariyay, ka dib markii ay Raysal Wasaaraha ku dhaliileen inuu ku guuldareystay in la soo afjaro colaadda Gaza iyo in la haysteyaasha Israeliyiinta dib loogu soo celiyo guryahooda.