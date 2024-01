Ciidamada Israel oo caqabad aan laga gudbi karin ay ku noqotay dagaalka ka socda Khan Yunis

Iska caabinta ayaa dhaawacday mooralka Ciidanka Difaaca Israel, waxayna wiiqday rajada maamulka ee ah in dagaalka laga gaaro saddexda hadaf ee laga leeyahay, sida burburinta Xamaas, in xoog lagu soo furto la haysteyaasha Israeliyiinta iyo in Gaza laga dhigo meel aan mustaqbalka khatar amni ku ahayn Israel.

Taasi bedelkeeda Ciidamada Israel ee ka dagaalamaya bartamaha iyo koonfurta Gaza ayaa la sheegaya in qaarkood la go’doomiyay, isla-markaana ay adag tahay in dhinaca dhulka looga gurmado. Diyaaradaha xamuulka ee militariga ayaa mararka qaarkood la arkaya, iyagoo dhanka hawada saadka iyo sahayda ka siinaya ciidamada.

Dagaalka ayaa sidoo kale ka soconaya agagaarka Xarunta Caafimaadka Nasser ee galbeedka Khan Yunis, oo maalintii qaabila dhaawacyada boqolaal qof oo rayid ah. Dhakhaatiirta iyo shaqaalaha ka hawlgala isbitaalkaasi ayaa laga soo xigtay in Ciidamada Israel ay duqayn baahsan ka gaysanayaan dhismayaasha ku dhow dhow isbitaalka, taas oo halis gelinaysa in isbitaalku uu sii shaqeeyo.