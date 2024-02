Ciidamada Israel oo dad bukaan ahaa u dilay oxygen la’aan

Hay’adda Bisha Cas ayaa sheegtay in bukaanadaasi ay u geeriyoodeen oxygen-kii ay u baahnaayeen ee la diiday in xaaladdooda lagu la tacaalo.

Ciidaamda Israel oo go’doomiyay Isbitaalka Al-Amal ee koonfurta Marinka Gaza ayaa is hortaagay in oxygen-ka la geeyo isbitaalkaasi.

Ciidamada Militariga Israel ayaa lagu eedeeyay in ay si naxariis darro ah u dileen saddex qof oo bukaan ahaa, ka dib markii ay is hortaaggeen oxygen-kii ay u baahnaayeen.