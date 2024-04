Ciidamada Israel oo isaga baxay Khan Yunis, iyagoo kalareysan

Taliyaha Ciidamada Israel, General Herzi Halevi ayaa isna sheegay in ka bixitaankooda qaybo ka mid ah Gaza aysan ka dhignayn in dagaalka uu dhammaaday, waxaana uu ku hanjabay in dagaalka uu sii daba dheeraan doono.

Gallant ayaa intaasi ku daray in ciidamadu ay hadda isu diyaarinayaan guluf dhinaca dhulka ah, oo sida uu sheegay ay ku qaadayaan deegaanka Rafah ee jiidda koonfureed ee Gaza, waana goob ay haatan gabaadsanayaan dad tiradooda lagu qiyaasay 1.4 milyan oo Falastiiniyiin ah, kuwaa oo horaan si khasab ah looga soo barakaciyay guryahooda, loona sheegay in halkaasi ay taggaan.

Waxa uu sheegay in ciidamadu ay khasab ku noqotay inay u diyaargaroobaan hawlgalo uu sheegay in la qaadi doono mustaqbalka dhow.

Iyadoo Warbaahinta caalamiga ah ay qoreyso in Ciidamada Israel ay ku jabeen dagaalka Khan Yunis, khasaare lixaad lehna lagu gaarsiiyay ayay masuuliyiinta Israel sheegayaan in ciidamadooda ay qorshe uga soo baxeen deegaanka ugu weyn ee koonfurta Marinka Gaza.