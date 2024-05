Ciidamada Israel oo muddo dheer ka dib la wareegay Philadelphi Corridor

Si kastaba ha-ahaatee Masar ayaa la xusuustaa in ay horey u sheegtay in duulaanka Israel ee Rafah uu ka dhigan yahay khad cas oo Israel ay ka soo gudubtay, cawaaqibna ku ah dalkeeda, amni ahaan, nidaam iyo kala dambeyn ahaanba, haddase ma cadda waxa ay taasi kaga bedelatay Israel.

Raysal Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu ayaa daba-yaaqadii bishii December sheegay in aagga xadka ee u dhaxeeya Masar iyo Gaza ay tahay in la hoos keeno Maamulka Israel.