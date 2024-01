Ciidamada Israel oo soo kubaareeyay Isbitaalka Nasser ee Gaza

Wasaaradda ayaa sheegtay in wadarta guud ee tirada dadka lagu dilay Gaza ay hadda gaartay 25,295 qof, halka tirada dhaawacana ay ku sheegtay in ka badan 63,000 oo qof.

Ma cadda in Ciidamada Israel ay weerar ku yihiin isbitaalkaasi iyo in kale, balse waxaa muuqata in marba marka ka dambeysa ay si aad ahi ugu soo sii siqayaan.