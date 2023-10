Ciidamada Mareykanka ee ku sugan Bariga Dhexe oo weeraro la kulmaya

Ruushka oo taageersan dhismaha dowlad ay Falastiiniyiinta leeyihiin ayaa iska diiday in Xamaas ay ku tilmaamaan koox argagixiso, iyadoo taasi bedelkeedana ay Moscow ku baaqday in loo istaago yegleelidda qaran ay Falastiiniyiintu leeyihiin oo caasimaddiisuna tahay bariga Qudus ee la haysto.

Wasiirka ayaa hoosta ka xariiqay in Moscow ay ka digeyso in duulaanka Gaza uu sababo in colaadda ay ku baahdo gobolka oo dhan.

Wasiirka Arrimaha Dibadda Ruushka, Sergey Lavrov ayaa dhinaciisa sheegay in siyaasaddii Mareykanka ee ku wajahneyd Bariga Dhexe ay horseedday in dagaalka u dhaxeeya Israel iyo Falastiiniyiinta uu faraha ka baxo.

Waaxda Gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon-ka ayaa sheegtay in markabkooda USS Carney uu fashiliyay weerarkaasi, oo sida ay sheegtay laga yaabo in bartilmaameedkiisu uu ahaa Israel.